شكري يشارك في اجتماع الدورة العادية لمجلس ⁧‫جامعة الدول العربية‬⁩

يشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، في اجتماع الدورة العادية (154) لمجلس ⁧‫جامعة الدول العربية‬⁩ على المستوى الوزاري. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- " الآن.. وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يُشارك في فعاليات اجتماع الدورة العادية (154) لمجلس ⁧‫جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

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