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رئيس عربية البرلمان: ألم أهالي السودان شعر به كل مواطن مصري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس عربية البرلمان: ألم أهالي السودان شعر به كل مواطن مصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، تضامنها الكامل مع دولة السودان الشقيقة في ظل ما تتعرض له من سيول وفيضانات تسببت في وفاة عشرات القتلى والمصابين، فضلا عن عدم مئات المنازل والإنشاءات.

وقال النائب أحمد رسلان، في بيان له اليوم: الألم الذي يتعرض له أهالي السودان شعر به كل مواطن مصري، وهو خير شاهد ودليل على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد النائب، استعداد مصر الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للسودان حتى تجاوز هذه المحنة الشديدة، لا سيما وأن للسودان حق الجوار والعروبة مع مصر، متابعا: فضلا عن أنها أحد الدول الأفريقية التي يربطنا بها مصير واحد.

وأشاد بالتحرك المصري العاجل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديم كافة أشكال المساعدات لإنقاذ السودان من كبوته، قائلا: ليس جديدا على مصر أن تقف هذا الموقف في مؤازرة أي دولة تتعرض لمثل هذه الكوارث.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات حتى اليوم.

وأوضح وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و 5560 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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