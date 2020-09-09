رئيس عربية البرلمان: ألم أهالي السودان شعر به كل مواطن مصري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس عربية البرلمان: ألم أهالي السودان شعر به كل مواطن مصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، تضامنها الكامل مع دولة السودان الشقيقة في ظل ما تتعرض له من سيول وفيضانات تسببت في وفاة عشرات القتلى والمصابين، فضلا عن عدم مئات المنازل والإنشاءات.
وقال النائب أحمد رسلان، في بيان له اليوم: الألم الذي يتعرض له أهالي السودان شعر به كل مواطن مصري، وهو خير شاهد ودليل على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأكد النائب، استعداد مصر الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للسودان حتى تجاوز هذه المحنة الشديدة، لا سيما وأن للسودان حق الجوار والعروبة مع مصر، متابعا: فضلا عن أنها أحد الدول الأفريقية التي يربطنا بها مصير واحد.
وأشاد بالتحرك المصري العاجل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديم كافة أشكال المساعدات لإنقاذ السودان من كبوته، قائلا: ليس جديدا على مصر أن تقف هذا الموقف في مؤازرة أي دولة تتعرض لمثل هذه الكوارث.
اقرأ أيضاً.. أخر تطورات فيروس كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات حتى اليوم.
وأوضح وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و 5560 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رئيس عربية البرلمان: ألم أهالي السودان شعر به كل مواطن مصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.