إطلاق حملة لدعم المحميات الطبيعية والسياحة البيئية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، استعداد وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتى السياحة والآثار والدولة للإعلام لإطلاق حملة بيئية جديدة تحت عنوان "Eco Egypt" لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الطرفان بمقر وزارة الدولة للإعلام، اليوم الأربعاء، والذى تم خلاله بحث سبل التعاون بين الوزراتين فى مجال رفع الوعى البيئى، إذ تم خلال الإجتماع تبادل الرؤى المختلفة حول أفضل السبل للترويج للسياحة البيئية، كما استعرض الإجتماع عدد من المحميات والأماكن الطبيعية الفريدة لإختيار الأنسب منها للاستعداد لبدء إطلاق الحملة البيئية الجديدة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اهتمام الوزارة بإطلاق تلك الحملة التى تسعى لدعم السياحة البيئية، و تشجيع المواطنين على زيارة المحميات الطبيعية المليئة بالمناظر الخلابة والحيوانات والطيور والغطاء النباتى المتميز، والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين لتلك المحميات الذين هم حماة وحراس للتراث البيئى والثقافى لتلك المناطق.

وأوضحت فؤاد أن تلك الحملة تساهم فى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية لأنها ستسلط الضوء على المناطق الطبيعية الفريدة التى تتمتع بها مصر التى قد لايعرفها الكثيرون، كما انها ستفتح المجال أمام السائحين المهتمين بالسياحة البيئية لزيارة أماكن جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة.

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وأشارت وزيرة البيئة الى الجهود المبذولة فى حماية وتطوير البنية الأساسية للمحميات الطبيعية بإعتبارها من كنوز مصر، مؤكدة على دعم القيادة السياسية لملف البيئة الذى أصبح مرتبطاً بجهود الاستثمار والتنمية المستدامة.

كما أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام ضرورة الاستمرار فى توصيل الرسائل الإعلامية التى تعمل على رفع درجة الوعى بالقضايا البيئية المختلفة لدى كل أطياف الشعب وفى مختلف الأماكن، ومن ضمنها الرسائل المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية المحميات الطبيعية وأهميتها لما لها من منافع بيئية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف هيكل أن وزارة الدولة للإعلام تسعى دائما للتعاون مع الوزارات المختلفة من أجل التوعية بقضايا التنمية المستدامة فى مختلف وسائل الإعلام، مع حرصها الدائم على تبسيط لغة الحوار البيئى فى الإعلام للوصول لكل فئات المجتمع.