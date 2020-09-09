شكرى يؤكد ضرورة انتهاج سياسة عربية موحدة حازمة تجاه ممارسات تركيا الهدامة

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير أمام "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية فى الدول العربية" برئاسة مصر، وذلك فى إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية والمنعقدة اليوم الأربعاء.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان له نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن الوزير شكرى أكد أن الممارسات والتدخلات التركية السافرة فى العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المستجدة التى تواجه الأمن القومى العربى.
وأشار إلى أن الوزير استعرض خلال الاجتماع الممارسات الهدامة للنظام التركى الحاكم فى عدد من الدول العربية، وبما يرسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية فى المنطقة.
وأضاف أن الوزير شكرى سلَط الضوء كذلك على بعض الشواهد التى تعكس حجم التدخلات السافرة للنظام التركى فى بعض من الدول العربية، من تسهيل لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزِقة إلى سوريا، ودفعه بآلاف المقاتلين إلى ليبيا، وافتئاته على موارد شعوب عربية شقيقة فى العراق، وفى ليبيا عبر توقيع مذكرات تفاهم غير شرعية.
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