3 وزراء يبحثون دمج التنمية المستدامة بمشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع أهمية موضوع الزراعة المستدامة، لافتة إلى تغير أولويات الدول خاصة بعد أزمة كوفيد 19، إذ أصبح هناك اتجاه إلى الالتزام بالمعايير البيئية فى كافة الخطط والمشروعات، مشيرة إلى أن التحديات دائما تخلق فرص جيدة يمكن استغلالها.

وأشارت السعيد فى بيان نشرت تفاصيله الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء اليوم، إلى تعاون وزراتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة فى إعداد دليل استدامة مشترك لمشروعات الدولة يتضمن خطوط إرشادية للمعايير البيئية العامة فى قطاعات الدولة المختلفة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية خلال عام 20/2021، على أن يتم زيادة هذه النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكدة أهمية أن تكون المعايير التى تضعها الوزارات والتى يتم مراجعتها من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند وضع الخطة متوسطة المدى أو السنوية متسقة مع معايير وزارة البيئة.

وأوضحت السعيد أنه سيتم عقد دورات تدريبية على دليل الاستدامة البيئية، لافتة إلى اقتراح أن يكون هناك متخصص فى الاقتصاد البيئى فى جميع وحدات التخطيط بالوزارات، ويكون دوره مراجعة المشروعات وضمان مراعاتها للمعايير البيئية.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء إلى أن عدم مراعاة البعد البيئى يحمل الدولة تكلفة أعلى، مضيفة أن الاستثمار فى البنية التحتية والبشرية وعملية التدريب يوفر كثير من التكلفة على المدى المتوسط.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سعى الوزارة الدائم إلى دمج البعد البيئى فى كل الخطط والاستراتيجيات على مستوى كل الوزارات، نظرا لتعاظم أهميته فى ظل التحديات التى يواجهها العالم للتصدى للتغيرات المناخية، مشيدةً بالإهتمام الحكومى بهذا البعد ووضعه فى الإعتبار فى جميع مشروعات الدولة لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأوضحت فؤاد أن وزارة البيئة تعمل منذ فترة مع وزارة التخطيط والجهات المشاركة فى هذا المجال إذ تم وضع المعايير البيئية العامة والدليل الإرشادى الخاص بها فى مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة وتقوم وزارة التخطيط الآن بمراجعته مع وزارة البيئة تمهيدا لتدريب الوزارات على كيفية تطبيقه.

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وأشارت فؤاد أنه على المستوى السياسى تترأس مصر مع إنجلترا تحالف التكيف الذى حقق نجاحا كبيرا تضمن توقيع 150 دولة و هذا يعد مكسب للجميع سواء على مستوى تغير المناخ أو التوزان البيئى أو التنوع البيولوجى.

وأضافت وزيرة البيئة أنه على المستوى الوطنى نعمل على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للمناخ والتى تتضمن العمل على إيجاد حلول للتكيف مع تغير المناخ على المستوى الوطنى مع ربطها بالاستثمار، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشروعات التى نفذتها الدول فى هذا المجال كمشروعات النقل الجماعى وغيرها ونسعى لتغيير أنظمة الزراعة للتوافق مع الظروف الراهنة والمستقبلية ، كما أننا نتطلع لإشراك المستثمرين فى تلك المشروعات.

وأوضحت فؤاد أنه لابد من وضع مصادر التمويل فى الإعتبار وقد تم عرض الفكرة على صندوق المناخ الأخضر ولاقت قبولا كبيرا، ونأمل فى الانتهاء من تلك المشروعات فى وقتٍ وجيز لتحقيق نتائج متميزة فى تلك المجالات.



وأكد السيد القصير وزير الزراعة أهمية تطبيق برامج التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتركيز فى الفتره الحالية على برامج التكيف وليس التخفيف نظرا للأثر الاقتصادى، خصوصا وأن قطاع الزراعة هو أقل تاثير على نسبه انبعاث غازات الاحتباس الحرارى من قطاعات أخرى

وأضاف القصير أن هناك برامج وآليات للتكيف مع التغييرات المناخية فى القطاع الزراعى قائمة بالفعل ونسعى إلى توسيع نطاق تطبيقها.

كما أكد وزير الزراعة أهميه دراسة الموضوع من الجوانب الاقتصادية والتأكد من النتائج مع أهمية وجود نموذج تطبيقى على أرض الواقع لقياس النتائج وتوسيع نطاق الاقتناع ويتم البحث عن آليات لتمويله.