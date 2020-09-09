بعد قليل .. مؤتمر صحفى مهم لرئيس الوزراء

وترأس مدبولى اليوم الأربعاء، الاجتماعى الأسبوعى لمجلس الوزراء، أكد خلاله تضامن مصر الكامل، قيادة وحكومة وشعبا، مع السودان فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربى.