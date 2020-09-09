صور.. وزير الرى: مصر لا تتأخر عن تقديم الدعم لأشقائها فى دول حوض النيل

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، أن زيارته لدولة جنوب السودان تأتى فى إطار العلاقات الأخوية التى تربط البلدين قيادة وشعبا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات الممتدة ليست فقط فى مجال الموارد المائية والرى، بل فى كل المجالات.





وقال الدكتور عبدالعاطى، فى بيان، اليوم الأربعاء، إنه تصادف مع وصوله إلى مطار جوبا الدولى وصول الطائرة الثانية من المساعدات المصرية لجمهورية جنوب السودان جراء الفيضانات التى طرأت خلال الفترات الماضية، وقد أكد المسئولون بجنوب السودان المتواجدون لتسلم الشحنة اعتزازهم بدعم مصر لدولتهم وشكرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه على الوقوف بجانب جنوب السودان وهو ما ليس غريبا على مصر بوقوفها بجانب أشقائها من دول إفريقيا.

وأكد وزير الرى قائلا:"إن مصر لا تتأخر عن تقديم الدعم لأشقائها من دول حوض النيل، إذ يجمعنا رباط واحد وهو نهر النيل، كما أن مصر تقوم بدورها المحورى تجاه جنوب السودان وتقديم الدعم فى مختلف المجالات، وهو ما ينعكس على تاريخ وأصالة العلاقات بين الدولتين".

وأعرب وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان مناوا بيتر قادكوت عن سعادته بتلبية الدكتور محمد عبدالعاطى والوفد المرافق له للدعوة، معربا عن شكره إلى مصر لما تقدمه من دعم إلى جنوب السودان، خصوصا فى مجال الموارد المائية والرى، وأنه يتطلع إلى تبادل الرؤى وسبل تعزيز التعاون المشترك مع وزير الموارد المائية والرى.

ومن المقرر خلال الزيارة إجراء المباحثات حول مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى تفقد سير العمل فى العديد من المشروعات التى تقوم بها مصر فى جنوب السودان، وافتتاح المشروعات التى أقامتها الوزارة لخدمة الأهالى والمواطنين بالدولة الشقيقة جنوب السودان.

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كان الدكتور محمد عبدالعاطى والوفد الرسمى المرافق له قد وصلوا إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، تلبية لدعوة وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان.



واستقبل وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان نظيره المصرى والوفد المرافق، بحضور حاكم ولاية الاستوائية الوسطى، والسفير محمد قدح سفير مصر لدى جنوب السودان، فضلا عن لفيف من الوزراء وحكام الولايات وممثلى الولايات المتضررة من الفيضان، وكذلك لفيف من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان.