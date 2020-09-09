متحدث البرلمان: مشروع رقمنة مصر يحد من الفساد والرشوة

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طارق الظاهر مدير سلاح الإشارة، والعميد محمد سعيد مساعد رئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات، خصوصًا فيما يتعلق بالمشروع القومى الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وطالب حسب الله، فى بيان له اليوم الأربعاء، من الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بأن تدعم منظومة الشبكات الوطنية استراتيجية رقمنة الدولة وأن تراعى التطور المستقبلى فى زيادة حجم الاستخدام والمعلومات، بما يضمن استدامة توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين وايضا تنفيذ التكليفات الرئاسية بتسخير إمكانات الدولة فى مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقارى واستغلال الأراضى على مستوى الدولة بهدف إعداد قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل كل المنشآت والمبانى ومواقعها الجغرافية وبحيث تتيح المنظومة مراقبة أى تغييرات معمارية أو إنشائية تطرأ على الأراضى أو المبانى، بهدف تصويب وتنظيم آليات البناء العقارى فى مصر والحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضى.

وأعرب حسب الله عن ثقته فى قدرة الحكومة بصفة عامة والدكتور عمرو طلعت فى التنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أن الدكتور عمرو طلعت من الوزراء الناجحين والذين حققوا نجاحات كبيرة فى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن إنجاز مشروع رقمنة الدولة ورقمنة جميع الخدمات الحكومية سوف يقضى على جميع أوجه الفساد والرشوة خاصة أن ذلك الأمر سيمنع التعامل المباشر بين المواطنين والموظفين بمختلف المؤسسات بالدولة، وكان الاجتماع قد شهد استعراض الموقف التنفيذى للمدرسة المصرية للاتصالات التقنية، والتى ستركز على التخصصات التكنولوجية الحديثة لمواكبة السوق المحلية والعالمية، إلى جانب تخريج الطلاب بشهادة معتمدة دوليًا.

كما تم عرض جهود التوسع فى التنمية المؤسسية والبشرية من خلال إعداد وتدريب الكوادر على المهارات الرقمية، وكذلك جهود دعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصى الحديثة للطلاب المتفوقين، فضلًا عن الموقف التنفيذى لمراكز إبداع مصر الرقمية على مستوى الجمهورية، فى إطار الاهتمام بتعزيز محور بناء الإنسان المصرى.

كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد، وجهود تطوير بنية الإنترنت، خصوصًا لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وهى الاحتياجات التى لم يكن من الممكن تلبيتها لولا قيام الدولة برفع كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى الجمهورية خلال العام الماضى.