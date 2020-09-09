وزارة التعليم العالى تصدر بيانا بشأن الطلاب المسجلين للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة

السادة الطلاب المسجلين للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة (الجلالة - العلمين الدولية - الملك سلمان الدولية)، برجاء الدخول على حسابكم الخاص على الموقع الإلكتروني http://admission.egypt-hub.edu.eg/ لمعرفة موعد امتحان سيادتكم في كل قطاع ورابط الامتحان. وسيتم إرسال بريد إلكتروني لكل طالب للتنبيه عليه بضرورة الدخول على النظام، كما سيتم إرسال رسائل SMS أيضا التنبيه. ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القبول، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة ٢ ظهرا.

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