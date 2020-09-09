وهب الله: تنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية لتوعية العمال بمخاطر الأمن القومي

كرمت أكاديمة ناصر العسكرية النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ورئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لشباب العمال ،ورئيس النقابة العامة للتجارة.

وذلك لدوره في المشاركة في إنجاح دورة الفريق العصار لإستراتيجيات الأمن القومي، وتقديم كافة أنواع التنسيق والدعم حيث إنعقدت بالمؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة التي يرأسها،و بدأت وإنتهت في العشر الأواخر من الشهر الماضي ، تحت رعاية الاتحاد العام لشباب العمال،وبالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا وشارك فيها 76 شابا وفتاة.

صرح بذلك اليوم الأربعاء مروان عبدالحميد، عضو اللجنة العليا باتحاد النقابات المهنية ورئيس نقابة جمارك القاهرة والمشرف التنفيذي للدورات التثقيفية باتحاد النقابات.

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وقال "مروان" أن درع "الأكاديمية" للنائب وهب الله يأتي تكريما له لدورة الفاعل في انجاح دورة الفريق العصار لاستراتجيات الامن القومي، وتقديم كافة أوجه الدعم وسط ظروف كورونا الصعبة ايمانًا منه بأهمية قضية الأمن القومي المصري وحفظ وصيانة الاوطان وسط التغيرات الاقليمية والدولية الدولية شديدة التعقيد ،وتوعية شباب وعمال مصر بمخاطر حروب الجيل الرابع، وسياسة استقطاب العقول..واضاف انه تم إطلاق اسم الفريق محمد العصار على هذه الدورة تكريما لدوره الرائد في حفظ وصيانة الأمن القومي المصري في مراحل حساسة ودقيقة من عمر الوطن، كما أن هذا التكريم يعد بمثابة تقديرًا لدوره الوطني البارز.

من جانبه أشاد وهب الله بالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية ،موضحا أن هذا التنسيق مستمرًا من أجل تدريب وتثقيف شباب عمال مصر لمواجهة مخاطر حروب الجيل الرابع ،وحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج ،مضيفا أن هذه الدورات التثقيفية تهدف في مضمونها إلى إعداد كوادر وقيادات شبابية واعية قادرة على مواجهة التحديات وإعداد جيل من الشباب قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتدريبهم العملي على إدارة أوقات الفراغ عن طريق تحويله لطاقة بناءة تجاه مجتمعاهم وغرس قيم الانتماء للوطن في نفوس الأجيال الصاعدة فكريًا وثقافيًا مما ينعكس بالإيجاب على سلوكياتهم تجاه وطنهم.

وأضاف وهب الله أن الإستعدادات جارية الأن للإنتهاء من ترتيبات دورة الشهيد خالد المغربي المقررة الشهر الجاري،داعيًا شباب عمال مصر بالمشاركة في هذه الدورات ،مشيرا إلى أن التحديات الراهنة في الداخل والخارج تتطلب المواجهة بوعي ومهارة من أجل إستقرار وحماية وطننا الغالي تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي .