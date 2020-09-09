وزيرة الصحة تستقبل طائرتي مساعدات مصرية للسودان لمواجهة آثار الفيضان

ترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفدا طبيا مصريا، صباح اليوم، أثناء استقبال طائرتي مساعدات طبية إضافية مصرية وصلت اليوم من القاهرة لمواجهة آثار الفيضان والسيول .
يقدم الجسر الجوي المصري مساعدات ومواد إغاثة لمواجهة آثار الفيضان والسيول بدولة السودان الشقيقة، وذلك بمرافقة الدكتور أسامة عبد الرحيم وزير الصحة السوداني، والبعثة الطبية المصرية.
ويتكون الفريق الطبي من ٢٠ طبيبا وممرضا من فرق الطب الوقائي، والذي سينتشر في أكثر أربع مناطق تضررًا في ولاية الخرطوم.
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