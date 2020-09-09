أخبار مصرية

وزيرة الصحة تستقبل طائرتي مساعدات مصرية للسودان لمواجهة آثار الفيضان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفدا طبيا مصريا، صباح اليوم، أثناء استقبال طائرتي مساعدات طبية إضافية  مصرية وصلت اليوم من القاهرة لمواجهة آثار الفيضان والسيول .

يقدم الجسر الجوي المصري مساعدات ومواد إغاثة لمواجهة آثار الفيضان والسيول بدولة السودان الشقيقة، وذلك بمرافقة الدكتور أسامة عبد الرحيم وزير الصحة السوداني، والبعثة الطبية المصرية.

ويتكون الفريق الطبي  من ٢٠ طبيبا وممرضا من فرق الطب الوقائي، والذي سينتشر في أكثر أربع مناطق تضررًا في ولاية الخرطوم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة تستقبل طائرتي مساعدات مصرية للسودان لمواجهة آثار الفيضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا