الوزراء يوافق على 24 تسوية منازعات بقيمة 7.6 مليون جنيه.. وإنشاء كلية علاج طبيعي بالفيوم

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 69 المنعقدة بتاريخ 31/8/2020، والمتعلقة بعدد 21 موضوعًا.
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