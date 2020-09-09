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وزير القوى العاملة يتفقد أعمال لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين

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أحمد جودة - القاهرة - قامت لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالدولة بإجراء تحاليل المخدرات للعاملين بديوان عام وزارة القوي العاملة وذلك بشكل فجائي دون تحديد موعد، حيث تم الكشف على 150 موظفاً بالوزارة، على أن تستكمل اللجنة الكشف على باقي موظفي الوزارة في مراحل لاحقة.

وتفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعمال اللجنة ، ووجه بتذليل أي عقبات لتسهيل مهمتهم التي تأتي في إطار توجه القيادة السياسية والحكومة في الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وضمت اللجنة  ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، وممثلي الأمانة العامة للصحة النفسية والطب الشرعي بوزارة العدل.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أعلن بوقت سابق عن نتائج  عن أعمال اللجنة خلال الفترة من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020  بالكشف على 181 ألفاً 763 موظفاً في مختلف الوزارات ،وفى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وتبين تعاطى 1.8% للمواد المخدرة، حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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