نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: بدء إجراءات مساواة الأجور بالقطاع الخاص في أبوظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يشير إلي بدء إجراءات مساواة الأجور بين الرجال والنساء بالقطاع الخاص.

وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذاً لقرار تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره أخيراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ويدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 25 سبتمبر الجاري.

وكشفت الوزارة عن أنها ستبدأ بإعداد الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم "الأعمال ذات القيمة المتساوية"، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، تمهيداً لتطبيق القرار.

ونوّهت الوزارة بأن التعديلات الجديدة على قانون تنظيم علاقات العمل، من شأنها تعزيز التفوق الإماراتي إقليمياً وعالمياً في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات، لاسيما أن الإمارات تصدرت الدول العربية ودول المنطقة، في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقاً التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يعكس استمرار الجهود للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة.

وشددت على أن الإمارات دولة تؤمن بدور المرأة الإماراتية الفاعل في تحقيق استقرار المجتمع ونمائه، وتقدم لها الدعم الكامل لتترجم طموحات عملاً وإنجازا، ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة مكافأة أو أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المماثلة دون الوضع في الاعتبار أية فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب.

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سعفان يتفقد أعمال لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين

قامت لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالدولة بإجراء تحاليل المخدرات للعاملين بديوان عام وزارة القوي العاملة وذلك بشكل فجائي دون تحديد موعد، حيث تم الكشف على 150 موظفاً بالوزارة ، على أن تستكمل اللجنة الكشف على باقي موظفي الوزارة في مراحل لاحقة.

وتفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعمال اللجنة ، ووجه بتذليل أي عقبات لتسهيل مهمتهم التي تأتي في إطار توجه القيادة السياسية والحكومة في الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وضمت اللجنة ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، وممثلي الأمانة العامة للصحة النفسية والطب الشرعي بوزارة العدل .

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أعلن بوقت سابق عن نتائج عن أعمال اللجنة خلال الفترة من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020 بالكشف على 181 ألفاً 763 موظفاً في مختلف الوزارات ،وفى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وتبين تعاطى 1.8% للمواد المخدرة، حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.