نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يطالب بإخضاع المروجين لزواج المثليين لسلطة القانون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بإخضاع المروجين لزواج المثليين فى مصر إلى سلطة القانون، مؤكدا أن هذه المطالب هدفها نشر وعى زائف ومغلوط وتطبيع هذه الأفكار داخل المجتمع.

وأشار النائب في بيان له اليوم، إلى أن إعلان فتيات أو شباب عن زواجهم من بعضهم البعض عبر فيس بوك، هو مخطط خبيث يستهدف النيل من المجتمع المصرى حتى لو ثبت فيما بعد أن الحسابات التى أعلنت هذا الأمر مزيفة وغير حقيقية، مؤكدا أن الحرب التى تتعرض لها مصر هى فى الأساس حرب ضد قيم المجتمع وثوابته، لذا فإن مواجهتها لابد أن تتم عبر سلطة القانون وبكل حزم وجدية.

وأضاف "طلعت": "لا يمكن التغاضى عن جريمة من عينة إعلان فتاتين زواجهما عبر الفيسبوك لمجرد أنه قد تبين لنا أن الحسابات مزيفة، فهذا أمر لا مجال فيه للهزل، بل لابد من تتبع أصحاب هذه الحسابات وملاحقتهم بالقانون".

وأشار إلي أن ظهور إعلانين فى توقيتات متزامنة عن زواج المثليين بين 2 من الفتيات من جهة و2 من الرجال من جهة أخرى، لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة، إنما هو جزء من مؤامرة ضد أخلاق وتكوين هذا المجتمع ولابد من ملاحقة المتورطين فيها.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و 5560 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.