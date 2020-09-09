"مستعدون للموجة الثانية لكورونا".. وزير التعليم العالي يتصدر تريند جوجل

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تريند محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد أن أدلى بعدة تصريحات مهمة ومنها متابعة الرئيس السيسي لبرامج الجامعات الأهلية والموجة الثانية لفيروس كورونا.

وترصد" الفجر" أبرز تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

متابعة رئاسية:

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن متابعة الرئيس السيسي للبرامج التي يتم اختيارها في نظام الدراسة بالجامعات الأهلية.

وقال: "الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع برامج التعليم اللي بنختارها للجامعات الأهلية، وبيسأل قدر الاستفادة اللي هتعود من تطبيق تلك البرامج على الطالب الذي سيدرس في تلك الجامعة، وهو مهتم للغاية بأنظمة التعليم في مصر".

الطلاب بالخارج:

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك تناقص في أعداد الطلاب الأجانب الذي يدرسون في مصر بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية في الجامعات الأجنبية في مصر.

تقدم مصر في التصنيف العلمي:

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وأكد عبد الغفار، حصول مصر على درجات متقدمة في التصنيف الدولي في البحث العلمى، مشيرا إلى سعي الوزارة الي زيادة تصنيف مصر الدولى في البحث العلمي، خاصة بعد إصدار قانون خاص بهذا الشأن.

نظام الدراسة بالعام الجديد:

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن نظام الدراسي الجديد بنظام الهجين، وسيتم تحديد أيام للدراسة داخل الجامعة والدراسة أون لاين من خلال الإنترنت.

قبول في الجامعات الأهلية:

فيما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، على أن القبول في الجامعات الأهلية لن يعتمد على التنسيق، حيث يقاس باختبارات محددة لقياس المستوى تعتمد على خبرات ومهارات الطلاب وليس الحفظ.

الموجة الثانية:

وأعلن الويز أن مصر على استعداد للموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن الشهرين المقبلين سيكونان فارقين في مواجهة الفيروس في مصر.

الفئات الأكثر تضرا:

وقال وزير التعليم العالي والبحث العالمي إن الشباب والفئات العمرية الصغيرة أكثر تضرار من الموجة الثانية للفيروس لأنهم أقل التزامًا بالإجراءات الاحترازية، خاصة أن كبار السن أدركوا خطورة الفيروس واتخذوا الإجراءات الاحترازية بالبقاء في المنازل.