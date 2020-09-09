نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن: تنسيق كامل مع منظومة الشكاوي الحكومية لحماية المواطنين بالشارع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي لفحص الشكوى التي رصدتها منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن وجود مسن بالدويقة ينام في أحد الأكشاك في الشارع.

توجه الفريق الي مكان تواجده وتبين أنه يدعي أحمد. م. ا.خ ويبلغ من العمر ٦٢ عاما ويعاني من جلطة بالجانب الايسر وهو قعيد لا يقدر على الحركة الا بكرسي متحرك وقد استطاع اعضاء الفريق اقناعه بالإقامة في احد دور الرعاية الإجتماعية التابعة للوزارة وبعد موافقته، وعلي الفور قام الفريق بإيداعه دار عقيلة السماع بحلوان.

كما وجهت القباج ايضًا فريق التدخل السريع بالإسكندرية بفحص الشكوى التي رصدتها منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن وجود سيدة وطفلها ينامون علي إحدى الأرصفة بالشارع وتبين انها سيدة في العقد الرابع من عمرها والابن يبلغ من العمر ثماني سنوات وقد نجح الفريق ايضًا اقناعها بالإقامة في إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وبعد موافقتها تم ايداعها مركز استضافة المرأة بالإسكندرية.

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وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. https:www.facebook.comAtfalBelaMawa.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt.