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بشري سارة للمصريين بشأن دعم بطاقات التموين لمدة ثلاث أشهر

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عصام فطيم 0 تبليغ

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انت الان تتابع تفاصيل خبر بشري سارة للمصريين بشأن دعم بطاقات التموين لمدة ثلاث أشهر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن مساعد أول وزير التموين الدكتور “إبراهيم عشماوي” عبر مداخلة هاتفية على قناة الحدث فى برنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي “سيد على” أن وزارة التموين تدعم بطاقات التموين بنسبة 14% فى مبادرة ما يغلاش عليك، كما ذكر أيضاً على إمكانية الشراء أون لاين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي لقت احسان الكثيرون من المصريين، كما أوضح أن أصحاب المتاجر  والمحلات التجارية الكبري المشاركة في المبادرة سيحصلون على مستحقاتهم المالية فى غضون 4 أيام من تاريخه.

دعم بطاقات التموين لمدة ثلاث أشهر 200 جنية

بشري سارة للمصريين بشأن دعم بطاقات التموين لمدة ثلاث أشهر

أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي أن مبادرة مايغلاش عليك التي بدأت فى 26 يوليو 2020 كان من المقرر لها لمدة ثلاث شهور، وكان الهدف منها تحفيز الاستهلاك والمنتج المصري، وكانت تلك المبادرة بتوجيه من رئيس الجمهورية، وتم التنسيق مع وزارة المالية ووزارة التموين لإتمام تلك المبادرة فى ظل جائحة فيروس والتي يتم دعم كل حامل بطاقة تموينية 200 جنية بحد أقصى 1000 جنية على البطاقة الواحدة، حيث يتجاوز حاملى بطاقات التموين فى مصر 22 مليون مواطن، وتقوم المبادرة بدعم 20% علي المنتجات وتتحمل وزارة المالية فرق الأسعار، زفت وزارة التموين بشري سارة للمصريين بتمديد دعم المبادرة إلى ثلاث أشهر قادمة، حرصاً من الحكومة المصرية بدعم المواطنين فى ظل الظروف الراهنة.

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دعم بطاقات التموين فى مبادرة ما يغلاش عليك

بشري سارة للمصريين بشأن دعم بطاقات التموين لمدة ثلاث أشهر

يمكنك عزيزى المواطن التعرف علي طريقة التسجيل فى يغلاش عليك والإستفادة من دعم المنتجات المتواجدة في المبادرة، حيث يتجاوز إجمالي السلع المتواجدة في المبادرة الرئاسية ما يغلاش عليك تتجاوز 65 ألف سلعة، كما يمكنك من خلال الرابط التالي التعرف على امكان بيع منتجات مايغلاش عليك والتى من أشهرها (سيراميكا ومحلات عمر أفندي، وكارفو)، فيما أعلنت مجموعة كبيرة من البنوك المصرية مبادرة الحصول على قرض مايغلاش عليك حيث يعرض كل بنك القيمة المالية التى يقدمها للمواطن للإستفادة من شراء الاحتياجات والمستلزمات، والتى تكون من أهمها تجهيزات العرائس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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