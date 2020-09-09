صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح مركز محرم بك التموينى المطور

ويقدم المركز المطور خدمات مجانية لقطاع كبير من المواطنين بمناطق "العطارين، ومحرم بك، وأبيس"، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى.

وقال الشريف إن جميع الجهات المعنية بالمحافظة تعمل على تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة، لإتمام عملية التحول الرقمى، وميكنة كل القطاعات الحكومية.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية تضم 7 مراكز خدمات تموينية متطورة بديلاً عن 14 مكتب تموينى قديم كمرحلة أولى من أصل 25 مكتب تموينى قديم على مستوى المحافظة.

ولفت المحافظ إلى أن جميع المراكز تقدم خدمات مجانية للمواطنين، فضلاً على أنها تعمل بنظام مطور إلكترونيًا من خلال الحواسب الإلكترونية، ما يسهم فى اختصار المدة الزمنية لأداء الخدمة للمواطن إلى نحو 10 دقائق.

ومن جانبه، أوضح محمد سعد الله، مدير مديرية التموين بالإسكندرية، أن المركز يتعامل مع المواطنين من خلال 8 شبابيك بدلا من شباك واحد للمكتب التموينى القديم.

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وأشار إلى أن المركز يتعامل بالنظام البنكى، إذ لا يوجد طوابير ولا تكدسات ولا زحام، ويتم استدعاء المواطن بنظام النداء الآلى للتعامل من خلال أحد الشبابيك.

وأكد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية أن المركز به خدمات على أعلى مستوى من تواجد كاميرات للمراقبة ولوحات إرشادية لتوجيه المواطنين للمستندات المطلوبة، ويعمل به موظفين على كفاءة عالية تم تدريبهم وتأهيلهم على مهارات التعامل مع المواطنين.

يذكر أن المراكز التموينية الـ 7 المطورة بأنحاء الإسكندرية تشمل "مركز السيوف المطور" ويضم مكتبين تموينيين هما رمل2 ورمل 3، و"مركز حى شرق" ويضم مكتبين رمل1 وسيدى جابر، "مركز حى غرب" ويضم 4 مكاتب تموينية وهم مينا البصل1 ومينا البصل2 وكرموز وغيط العنب.

بالإضافة إلى مركز "حي العجمى" ويضم مكتب الدخيلة، ومركز "أبو قير" ويضم مكتب أبو قير، و"مركز طوسون" ويضم مكتب طوسون، و"مركز محرم بك" ويضم 3 مكاتب محرم بك1 ومحرم بك2 والعطارين.