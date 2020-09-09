250 مليون جنيه لدعم 70 قرية .. الهجرة تستعرض جهود مبادرة مراكب النجاة

استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ما تم من جهود فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.





وأشارت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه فور إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة "مراكب النجاة" فى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم فى ديسمبر 2019، وتكليفه للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، عكفت الوزارة على وضع استراتيجية متكاملة تتضمن رؤية ورسالة وأهداف الوزارة لتفعيل المبادرة، بحيث تتضمن توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب التعريف بسبل الهجرة الآمنة التى تضمن كل الحقوق القانونية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت: "أعدت الوزارة خطة عمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والشراكة مع المنظمات الدولية، لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة فى توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، وكانت البداية فى نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدراج "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعى وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وبناء على ذلك، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية".

ونوهت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن تنفيذ المبادرة بدأ بإجراء زيارات ميدانية لعدد من المحافظات هى: الفيوم، والبحيرة، والغربية، تضمنت عددًا من الفعاليات والأنشطة التى استهدفت التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وفى هذا الصدد تم عقد مجموعة من اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات وبلغ عددهم 20 ألف فرد.

وأوضحت أنه تم زيارة عدد من القرى المنتجة بهذه المحافظات بهدف دعم أصحاب الحرف بها، وتم الاتفاق على الاستفادة من المصريين فى الخارج الأكثر خبرة فى تعزيز مهارات أصحاب الورش والمصانع، بالإضافة للمشاركة فى افتتاح مركز تدريب وتأهيل الشباب بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، الذى أنشأته وزارة القوى العاملة مع منظمة الهجرة الدولية بهدف تدريب الشباب.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن محاور تنفيذ المبادرة بالمحافظات شملت عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفنى، وكذلك الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات "طرق الأبواب"، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، نجحت فى الوصول إلى 3 ملايين مواطن فى 3 محافظات، وكذلك تدريب وتأهيل وتثقيف أكثر من 1000 شاب من الجنسين فى 8 مراكز بمحافظة الغربية، بالتعاون مع برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الـ TVET.

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وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" لم يتوقف خلال انتشار جائحة كورونا، وتم التعامل مع هذه المرحلة وفق طبيعتها وما تتطلبه من أدوات مع مراعاة ضرورة الحفاظ على تحقيق أفضل النتائج، مشيرة إلى قيام فريق عمل وزارة الهجرة بمواصلة التعاون مع برنامج الغذاء العالمى بمصر ووزارة التربية والتعليم، لتقديم دورات توعية وتثقيف لعدد من الميسرات فى المدارس المجتمعية بمحافظات قنا، والأقصر، وأسيوط، ومرسى مطروح عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتستهدف 5000 أسرة بهذه المحافظات.

ولفتت إلى أنه تم الإعداد لإطلاق مشروع تأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى بمصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ويستهدف بالمرحلة الأولى 1000 شاب يتم تدريبهم عن بعد، للعمل فى مجال التسويق والبيع الإلكترونى وخدمة العملاء وكذلك ريادة الأعمال بذلك القطاع فى ضوء تغيرات سوق العمل والاستجابة لتداعيات أزمة فيروس كورونا، ومن المخطط توسيع نطاق المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية.

وفى السياق نفسه، أشارت وزيرة الهجرة للحملة الإعلامية التى أطلقتها الوزارة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية فى إطار تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" لتلعب دورًا بديلاً عن الزيارات الميدانية، التى توقفت نظرا لتفشى جائحة كورونا فى تلك الفترة، حيث أنتجت الوزارة أغنية رسمية للمبادرة، بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية والقوات البحرية المصرية ووزارة الداخلية، حققت مشاهدة تجاوزت 20 مليونًا خلال شهر، كما تم تصوير 5 أفلام قصيرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالجهود التى تبذلها الدولة سيتم إذاعتها، بجانب إطلاق صفحات بعنوان "المبادرة الرئاسية.. مراكب النجاة" على مواقع التواصل الاجتماعى ووصلت لما يزيد على 10 ملايين مستخدم ومتابع، مع إعداد مطبوعات عينية دعائية بإجمالى 5 آلاف مطبوعة خاصة بالمبادرة.

كما استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال الاجتماع، الخطة المستقبلية لاستكمال تنفيذ أهداف مبادرة "مراكب النجاة"، ومنها استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمعاودة الزيارات الميدانية فى باقى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والبالغ عددها 14 محافظة بواقع 5 قرى لكل محافظة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إتمام إنشاء المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ويستهدف إنشاؤه عرض فرص العمل المتاحة فى السوق الألمانية، وإدماج العائدين من الخارج فى المجتمع المصرى اقتصاديًا واجتماعيًا، منوهة إلى أنه جار حاليًا تجهيز مقر المركز وكل برامج العمل والموقع الإلكترونى للمركز.