صور .. عمليات مستقبل وطن تتابع جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

بدأت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بالجيزة، برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة، عملها لليوم الثانى لمتابعة انتخابات جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ.





وتشهد غرفة عمليات انتخابات الحزب بالجيزة خلية عمل للتواصل مع كل كوادر الحزب بالجيزة والمحافظات الأخرى من أجل التنسيق فيما بينهم، على أن تستمر غرفة العمليات فى حالة انعقاد حتى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة جولة الإعادة.

وتتابع غرفة العمليات الانتخابات، وانتظام عملية التصويت فى جميع اللجان فى مواعيدها، من خلال متابعة لأمناء لجان الحزب ووكلاء المرشحين لعملية التصويت، وإبلاغ غرفة العمليات أولاً بأول للمتابعة والتوجيه.

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وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليونًا و940 ألفًا و265 ناخبًا.

ويتنافس فى إعادة مجلس الشيوخ 52 مرشحًا على 26 مقعدًا فى 14 محافظة، وهى القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبنى سويف مقعد واحد، وأسيوط 3 مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا 3 مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد، بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين فى الدوائر الأربعة التى خصصت لنظام القائمة.