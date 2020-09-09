وزير الصحة السوداني: مصر تجاوبت معنا بشكل كبير في هذه الظروف الطارئة

أعرب وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبدالرحيم، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية، ووزارة الصحة، على تجاوبهم الكبير مع السودان، في هذه الظروف، الخاصة بالطوارئ المتعلقة بالفيضانات والسيول، والتي تُمثل فرصة لتوطيد العلاقات بين البلدين، حكومة وشعبا.
وقال الدكتور أسامة عبدالرحيم، في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في مطار الخرطوم لدى تسلم شحنة جديدة من المساعدات المقدمة للسودان، إن الدعم المصري الذي وصل إلى السودان كان عاجلا، مما عكس الاستجابة العاجلة من الحكومة المصرية لحالة الطوارئ التي يمر بها السودان.
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