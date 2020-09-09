مدبولى: ظاهرة البناء العشوائى بدأت فى مصر من السبعينيات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن ظاهرة البناء غير المخطط أو البناء العشوائى بدأت فى مصر فى السبعينات، وهذه الظاهرة نتيجة تزايد النمو الاقتصادى وعدم قدرة الدولة فى هذه المرحلة على توفير السكن فكان توجه المواطنين فى هذه المرحلة للبناء دون دراسة
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.
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