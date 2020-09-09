جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا تدعم أنشطة خدمة المجتمع وعلاج المواطنين بكلية طب الأسنان

تساهم كلية طب الفم وجراحة الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في علاج نحو 10 آلاف مواطن شهرياً، خلال فترة الدراسة، ومن المتوقع أن يتزايد العدد هذا العام، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة الذى يولى اهتماماً خاصاً بالأنشطة المتنوعة المتعلقة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة حريصة كل الحرص على القيام بأنشطة المسئولية الاجتماعية وخدمة المواطنين مجانا وعلى وجه الخصوص الأنشطة المجتمعية التي تتمثل في المجالات الإنسانية المتنوعة.



خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم

وقال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن كلية طب الأسنان، تساهم بشكل كبير في خدمة المجتمع من خلال العلاج المجاني المقدم فى العيادات الخاصة بالكلية، على مدار العام.

وأشار الدكتور هاني أمين عميد كلية طب الأسنان بالجامعة إلى أن الكلية تمتلك عيادات خارجية بها أكثر من 200 كرسي طبي تم تجهيزه على أعلى مستوى لخدمة المواطنين مجانا، وأوضح أن الكلية تتيح لطلابها تدريب متميز من خلال معامل الليزر التي تمتلكها الكلية.



د. محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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وأعلن عميد الكلية عن مشاركة كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لجامعات دولية وتدرس برامج تعليمية متوائمة مع أرقى العلوم في مجال طب الأسنان بالجامعات العالمية، بهدف تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل على اعلى مستوى.

وأشار إلى أنه فى إطار العلاقات الخارجية تشارك الكلية في مؤتمرات دولية مثل الذي تنظمها جامعة جنوا الإيطالية، ومن خلاله يتم التنسيق بين الجامعتين على توفير فرص التدريب المشتركة والمتبادلة بين الجامعتين.



هاني أمين عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر

كما تساهم كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في المشاركة في المؤتمرات الدولية بأبحاث علمية متقدمة، يتم مناقشتها مع العديد من الأبحاث العلمية حول استخدامات الليزر في جميع التخصصات المتعلقة بطب الأسنان.