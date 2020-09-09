رئيس الوزراء: تكلفة استصلاح الفدان الواحد من 150 ألفا لـ200 ألف جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تكلفة استصلاح الفدان الواحد من 150 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه.
ولفت رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، إلى أن الدولة تحاول تعويض الآثار السلبية لفقدان الأراضى الزراعية، موضحا أن إقامة محطة مياه فى هذا التخطيط العشوائى يتطلب نزع ملكية أرض أخرى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.
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