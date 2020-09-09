ضبط 8.5 كيلو نبات مخدر مع راكبين يمنيين في مطار القاهرة.. صور

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 8.5 كيلو جرام من نبات "القات" المخدر مع راكبين يمنيين الجنسية فور وصولها من اليمن ، اخفاها الراكبين داخل جيوب سحرية في حقائبهما لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معهما .

أثناء انهاء اجراءات وصول ركاب طائرة الخطوط اليمنية ، اشتبه عبد السلام عادل رئيس لجنة الجمارك في راكب يمني الجنسية قادم من عدن ، وقام حسن شرف ابراهيم مامور الجمارك بتفتيش حقائبه وعثر معه علي 5 كجم من نبات «القات» المخدر ، علي نفس الرحلة اشتبه علي فهمي من الامن الجمركي في راكبة يمنية الجنسية ، وبتفتيش حقائبها تحت اشراف عمرو شعبان رئيس قسم الجمارك عثر معها علي 3.5 كجم نبات "قات" مخدر اخفاتها في جيوب سحرية بالحقائب .

أمر احمد عبد الهادي مدير الادارة بالجمارك في مبني الركاب 1 باتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكبين واحالتهما الي النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .