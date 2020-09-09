التضامن الاجتماعي: تنسيق كامل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

وجهت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي لفحص الشكوى التي رصدتها منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن وجود مسن بالدويقة ينام في أحد الأكشاك في الشارع حيث توجه الفريق إلى مكان تواجده وتبين أنه يدعي / أحمد . م. ا.خ ويبلغ من العمر ٦٢ عاما ويعاني من جلطة بالجانب الأيسر وهو قعيد لا يقدر على الحركة إلا بكرسي متحرك وقد استطاع أعضاء الفريق إقناعه بالإقامة في إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وبعد موافقته قام الفريق بإيداعه دار عقيلة السماع بحلوان.

كما وجهت القباج أيضًا فريق التدخل السريع بالإسكندرية بفحص الشكوى التي رصدتها منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن وجود سيدة وطفلها ينامون علي إحدى الأرصفة بالشارع وتبين أنها سيدة في العقد الرابع من عمرها والابن يبلغ من العمر ثماني سنوات وقد نجح الفريق أيضًا اقناعها بالإقامة في إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وبعد موافقتها تم إيداعها مركز استضافة المرأة بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى دور الرعاية الاجتماعية علي الخط الساخن ١٦٤٣٩ ويتلقى الشكاوى من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء علي الخط الساخن ١٦٥٢٨.