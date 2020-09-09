مدبولي: البناء المخالف يمثل 50% من الكتلة السكانية.. والمخالفات زادت منذ منتصف الثمانينيات

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تناقش باستمرار وتعلن بشفافية ما يثار حول التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أن الحكومة سوف تعلن عن جميع الخطوات والتحديات التي تقابل الحكومة في هذه الظاهرة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن ظاهرة البناء المخالف بدات في السبعينات من القرن الماضي وهذه بسبب تزايد السكاني، ما أدى إلى بناء المواطنين البناء المخالف على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تغض الطرف عن هذه المخالفات، كما كانت الدولة تصدر تراخيص المرافق لهذه البناء المخالف.

وذكر أن البناء المخالف يمثل 50%؜ من الكتلة السكانية، لافتًا إلى أنه من منتصف الثمانينات تزايدت مخالفات البناء، ما أدى إلى حجم هائلة من المخلفات.