أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل والميكاج، أخفتها راكبة مصرية داخل حقائبها فور وصولها من إيطاليا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.
أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، اشتبه حسن أبو زهرة، رئيس قسم الجمارك، في راكبة مصرية الجنسية معها مجموعة حقائب، وقام محمد الديب، مأمور الفحص بالأشعة، بتأييد الاشتباه لوجود أجسام غريبة داخل الحقائب، وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت أحمد محمد الرفاعي، مأمور الجمارك، تحت إشراف عمرو شعبان، رئيس قسم الجمارك، بفتح حقائب الراكبة، وضبط معها ٩٥٠ قطعة من أدوات المكياچ المختلفة ومستحضرات التجميل بهدف الاتجار.
وأمر أحمد عبد الهادي، مدير الإدارة للجمارك، باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبة، وتحرير محضر جمركي تنفيذا لتعليمات الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ضبط مستحضرات تجميل مهربة من إيطاليا مع راكبة مصرية في مطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.