وأشار إلى أن ذلك البناء العشوائي أدى لحجم هائل من المشاكل والتحديات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرى التي كان من المفترض أن تمثل الرقعة الغذائية الكبيرة شهدت توسعات عشوائية وأصبح السائد لدى المواطن أن هذه هي ثقافة البناء ونمطه.
وتابع: "حجم الانتشار العشوائي يمثل ضغطا على الدولة، وتم فقدان 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ عام 1980 ومن عام 2011 فقدنا 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء : فقدنا 400ألف فدان من الرقعة الزراعية منذ عام 1980 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.