رئيس الوزراء : فقدنا 400ألف فدان من الرقعة الزراعية منذ عام 1980

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن البناء العشوائي يمثل 50% من كل المدن العمرانية، وفي بعض الأحيان وصل أكثر من 70% من حجم البناء الذي يتم.

وأشار إلى أن ذلك البناء العشوائي أدى لحجم هائل من المشاكل والتحديات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرى التي كان من المفترض أن تمثل الرقعة الغذائية الكبيرة شهدت توسعات عشوائية وأصبح السائد لدى المواطن أن هذه هي ثقافة البناء ونمطه.

وتابع: "حجم الانتشار العشوائي يمثل ضغطا على الدولة، وتم فقدان 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ عام 1980 ومن عام 2011 فقدنا 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية".