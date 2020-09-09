فى عيد الفلاحين الـ68 | اِعرف رؤساء مصر الأكثر إنصافا للمزارعين

تعد مصر من الدولة الزراعية عالية الخصوبة المعدودة في بين دول العالم ، ويعد الفلاحين أو المزارعين هم السمة الغالبة على أبناء الشعب المصري ، ومن واقع هذا الاساس والجذور المصرية الاصيلة المفيدة والتي لها ابلغ الاثر في صورة مصر وصحتها الغذائية الممتدة على مر العصور.

ونظرا لتلك الأهمية ، نشأت علاقة خاصة بين الفلاحين ورؤساء مصر، وإن تباينت تلك العلاقة ما بين دعم قوي كما حدث في عهد جمال عبدالناصر والرئيس السيسي أو تهميش كامل كما حدث خلال اطول حقبة رئاسية وهي عصر مبارك التي تجاوزت الثلاثين عاما ، وفي هذه السطور - وبمناسبة الاحتفال بعيد الفلاحين الـ 68 - نرصد العلاقة بين الفلاحين والرؤساء :

محمد نجيب



حرص الرئيس محمد نجيب على منح الفلاحين العديد ‏من حقوقهم التي سُلبت منهم، وأصدر قانون “الإصلاح الزراعي” في 9 سبتمبر 1952، لكنه لم يُطبق نظرًا لإعفائه من منصبه.

جمال عبد الناصر :



لعل التاسع من سبتمبر أكبر دليل على أنه «ناصر الفلاحين» فهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي الذي مكن الفلاح لأول مرة من امتلاك أرضه والقضاء على النظام الإقطاعي الذين عاشوا في ظله لقرون .

ولعل الفلاح المصري ظل يناصره حتى آخر يوم في حياة الزعيم، وعاشت ذكراه في قلوبهم.

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أنور السادات



زاد فى حكمه من الأمر سوءًا للفلاح بسبب قيام بعض الإقطاعيين برفع دعاوي لإعادة أراضيهم التي تحفظ عليها الإصلاح الزراعي، وتم الحكم لبعضهم ما يعني سلب بعض الفلاحين لأراضيهم.