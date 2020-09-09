رئيس الوزراء: نحتاج 300 مليار جنيه لتوفير الخدمات مع زيادة النمو العشوائي في القرى

ولفت إلى أن حجم تغطية الصرف الصحي في القرى وصل إلى 40% ، مشيرا إلى أننا للأسف أصبحنا نحتاج إلى 300 مليار جنيه لتوفير باقي الخدمات وعشرات السنوات بسبب زيادة النمو العشوائي في القرى . قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إننا نواجه نزيفا هائلا من الأراضي الزراعية ، وهناك مساعي كبيرة من الدولة للقضاء على البناء العشوائي . ولفت إلى أنه حتى الأحياء القديمة التي كانت مخططة أصبحت محملة بضغوط هائلة بسبب البناء العشوائي ، ولابد أن تستوعب أضعاف الأعداد من السكان التي كانت مخصصة لخدمتهم .

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