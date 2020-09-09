مدبولي : خسرنا حوالي 18 مليار جنيه بسبب البناء المخالف منذ الثمانينيات

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المواطنين قاموا ببناء مخالف على مناطق متباعدة ما ادي الى زيادة حجم انتشار العشوائيات.

وأضاف مدبولي انه اعتبارا من منتصف الثمانينيات فقدنا ٤٠٠ ألف فدان بسبب البناء المخالف، ومن ٢٠١١ حتي الان فقدنا ٩٠ الف فدان زراعي مشيرا الى ان تكلفة استصلاح فدان على الدولة في الصحراء من ١٥٠ الف الى ٢٠٠ الف جنيه، مشيرا الى ان من الثمانينات حتي الان فقدنا حوالي 18 مليار جنيه.

وقال ان التجمعات العشوائية بعد إنشائها يطالب اصحابها بتوصيل المرافق وكانت الدولة تسجيب لهم لكي لا يحرموا من الخدمات ، لافتا أنه نتيجة لحرص الدولة لتقديم الخدمات كان يتم مد شبكات بأطوال المياه وإنشاء مدارس ووحدات صحية ونزع ملكيات اراضيً زراعية.