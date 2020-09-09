سفير الصين بالقاهرة يعلن استئناف عمل مركز التأشيرات بالقنصلية

وقال السفير ليتشيانج إن شركة مصر للطيران استأنفت رحلاتها أيضا للصين، مؤكدا عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتا إلى أن مصر دولة سياحية كبيرة وهناك الكثير من السياح الصينيين، سوف يعودون للبلاد عقب جائحة كورونا.
كما دعا السفير جميع الصحفيين لحضور احتفالية عبر الفيديو كونفرانس بالعيد الوطني للصين.
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