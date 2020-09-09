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سفير الصين بالقاهرة يعلن استئناف عمل مركز التأشيرات بالقنصلية

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أعلن لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة عن استئناف العمل بمركز التأشيرات التابع للقنصلية الصينية بالقاهرة، منذ يوم 23 شهر أغسطس الماضي، ضمن إجراءات استعادة النشاط بين البلدين.

وقال السفير ليتشيانج إن شركة مصر للطيران استأنفت رحلاتها أيضا للصين، مؤكدا عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتا إلى أن مصر دولة سياحية كبيرة وهناك الكثير من السياح الصينيين، سوف يعودون للبلاد عقب جائحة .

كما دعا السفير جميع الصحفيين لحضور احتفالية عبر الفيديو كونفرانس بالعيد الوطني للصين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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