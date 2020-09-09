المشرفة على انتخابات المحامين ترد على طعون دمج النقابات الفرعية

أصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المحامين، بيانا مهما بشأن الطعون على دمج النقابات الفرعية.
وقالت اللجنة فى بيان ، أقام الطاعنون عدد ثمانية طعون متعلقة بدمج النقابات وانتخابات النقابات الفرعية، وقد أصدرت المحكمة حكمها في أربعة طعون متعلقة بدمج النقابات مستندة إلى لائحة غير معمول بها، والتي أعدت عام ١٩٧٢ في ظل القانون ٦١ لسنة ٦٨ .
وأوضحت اللجنة: سوف يعقد المجلس جلسة خلال أيام للنظر في جدول مواعيد الانتخابات.
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