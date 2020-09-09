صور .. القطاع الخاص يفوز بمزادات على الأقطان فى الفيوم وبنى سويف

تواصلت فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، أعمال منظومة تداول القطن الجديدة للموسم الحالى ‪2020-2021، تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام، بمشاركة شركات القطاع الخاص التى فازت مجددا بالمزادات الجارية على الأقطان الواردة لمراكز التجميع.





ففى محافظة بنى سويف، فازت شركة المتحدة بمزاد على كمية 655.612 قنطار بسعر 1810 جنيهات للقنطار، أما فى محافظة الفيوم، تمت ترسية مزاد على شركة الإخلاص بكمية 357.432 قنطار بسعر 1805 جنيهات للقنطار، ومزاد آخر فازت به شركة الفيوم بكمية 267.118 قنطار بسعر 1780 جنيه للقنطار الواحد.

ويبلغ عدد مراكز التجميع فى الفيوم 9 مراكز موزعة على المراكز الإدارية، فيما يبلغ عددها فى بنى سويف 7 مراكز للتجميع، يتم من خلالها استلام الأقطان من المزارعين معبأة فى أكياس الجوت ومحاكة بالدوبارة القطنية التى يتم توفيرها أيضا عبر هذه المراكز.

وفى سياق متصل، ارتفع عدد الشركات التى تقدمت بخطابات ضمان للمشاركة فى المزادات ليبلغ 9 شركات حتى الآن.

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وقد بلغ إجمالى الأكياس التى تم تسليمها للمزارعين حتى اليوم 21728 كيسا "10298 كيسا فى الفيوم، و11430 كيس فى بنى سويف"، فيما بلغ إجمالى أكياس الأقطان الواردة لمراكز التجميع بالفيوم 2531 كيسا، وفى بنى سويف 3331 كيسا.



جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة لتداول القطن تطبق فى 4 محافظات للموسم الحالى ‪2021-2021 هى: الفيوم وبنى سويف "بدءا من أول سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر المقبل"، وفى الشرقية والبحيرة "بدءا من منتصف سبتمبر حتى منتصف ديسمبر المقبل

وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة بموجب الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية فى مراكز للتجميع موزعة حسب المساحات المزروعة بالقطن، ويتم إجراء مزادات علنية على الأقطان فى اليوم التالى لاستلامها، إذ يحصل المزارع على 70% من القيمة الأساسية للمزاد من الشركة الراسى عليها فى اليوم التالى للمزاد، والباقى خلال أسبوع من إجراء المزاد، و يتم التحصيل من خلال أحد البنوك التى يتم التعاون معها فى تفعيل هذه المنظومة.

وتستهدف المنظومة الجديدة الحفاظ على نظافة القطن وتحسين جودته بما ينعكس إيجابًا على أسعاره وصادراته واستعادة مكانته عالميا، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزادات علنية.