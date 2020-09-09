مدبولى : لا نهدم عقارات مأهولة .. والتصالح فرصة للحفاظ على الثروة العقارية

وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، "أضفنا 160 ألف فدان للحيز العمرانى لاستيعاب الزيادة السكانية، ونعمل على محورين للتوسع فى المدن الجديدة الموجودة والثانى إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة".

ودعا رئيس مجلس الوزراء جميع المواطنين إلى تقديم طلبات التصالح خلال المدة القانونية المحددة، للاستفادة من هذه الفرصة الذهبية للحفاظ ثروتهم العقارية المتمثلة فى منازلهم، التى ستأخذ الصفة القانونية المرخصة من الدولة والتى بفضلها يستطيع التصرف فى العقار بيعا وشراء.

وتابع: "قانون التصالح سمح لشاغلى العقار بالتقدم بطلب للتصالح حال عدم وجود مالك العقار، وهناك تعليمات بتلقى طلبات التصالح حتى مع عدم اكتمال المستندات مع تحديد فترة زمنية محددة"، مشددا على أنه لا يتم هدم أى عقارات مأهولة بالسكان.