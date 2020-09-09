رئيس الوزراء عن فوائد التصالح بمخالفات البناء : لو العقار بقرش هيبقى بخمسة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التصالح على مخالفات البناء يعود على المواطنين بالنفع، مؤكدا أن أهم فائدة للمواطن تزايد قيمة المبانى التى يتم تقنينها والتصالح عليها بشكل كبير.





أضاف: "العقار بعد التصالح لو يسوى قرش بيسوى خمسة أو ستة، وكمان الحصول على ضمانة للتعامل مع البنوك والمشروعات، أنا كصاحب شقة أو بناء معايا أصل ومستند رسمى الدولة تقره وتعترف بيه". كما أشار إلى أن تداول العقارات بشكل رسمى بعد تقنينها يعود على المالكين بعوائد عالية جدا، مؤكدا أن الدولة حريصة ومصرة على وقف مزيد من النمو العشوئى، وإغلاق ملف التصالح وتقنين الوضع، والقانون نص صراحة أن يتم إنهاء الأزمة خلال 6 أشهر، مطالبا المواطنين بالتقدم للتصالح.

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