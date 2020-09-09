عاجل .. الوزراء : قبول أى طلب تصالح غير مكتمل .. وشهران لاستكمال الأوراق

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم استلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء بغض النظر ما إذا كانت طلبات مكتملة أم لا، مؤكدا أنه بمجرد تقديم الطلب وبعض المستندات المرفقة له حتى ولو لم تكن مكتملة يستلم المواطن النموذج 3 لوقف أى تصرف تجاه العقار، مؤكدا السماح بشهرين لاستكمال الأوراق الناقصة.





وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، أن نموذج 3 الذى يستلمه المواطن عن تقديم طلب التصالح يوقف تماما أى إجراءات هدم أو أى أحكام، وإيقاف كل شىء لحين إتمام إجراءات التصالح. وأشار إلى أنه تم إصدار توجيه إلى جميع إدارات الدولة المختلفة لقبول الطلبات غير المكتملة، ومنح المواطنين فرصة بعد ذلك شهرين لاستيفاء الأوراق والمستندات بعد تقديمه أى أوراق.

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