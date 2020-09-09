مدبولى : قانون التصالح ليس عقابا ولكن لتنظيم أزمة البناء العشوائى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن القضاء على العشوائيات هو مطلب شعبى منذ وقت طويل، لذا ظهر قانون التصالح على بعض مخالفات البناء فى 2019، محددا مدى زمنى للتصالح.





وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، أن عدد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لم يكن بالصورة الكافية ولم يمثل المخالفات الموجودة فى مصر. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تسهيلا على المواطنين قررت الدولة الاكتفاء بتقرير المهندسن الذى يعاين العقار المخالف بشرط أن يكون نقابيا. وأوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح ليس إجراء عقابى بل لتنظيم أزمة البناء العشوائى.

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