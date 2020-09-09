وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن أهم المشكلات التى تواجه المتقدم للتصالح تتمثل فى: "كثرة المستندات المطلوبة - ارتفاع القيمة المقررة للتصالح – من هو المطلوب أن يتصالح صاحب البناء أم شاغل الوحدة".
وعلق رئيس مجلس الوزراء على ارتفاع قيمة التصالح، قائلاً: "الأرقام المقررة للتصالح فى مخالفات البناء المخالف مدروسة ووضعها خبراء".
وأضاف: "فى ضوء المتابعة المستمرة لمجلس الوزراء تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعى للمتصالح.. فمن الوارد أن تكون بعض المناطق المخالفة شديدة التميز، ولكن قاطنيها لا يستطيعون الدفع".
وتابع: "اتخذ بعض المحافظين قرارات بخفض قيمة التصالح من 10 إلى 55% من المبالغ المقرر دفعها للتصالح".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر من 10 إلى 55% .. رئيس الوزراء : خفضنا قيمة تصالح البناء فى عدة محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.