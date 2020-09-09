من 10 إلى 55% .. رئيس الوزراء : خفضنا قيمة تصالح البناء فى عدة محافظات

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن أهم المشكلات التى تواجه المتقدم للتصالح تتمثل فى: "كثرة المستندات المطلوبة - ارتفاع القيمة المقررة للتصالح – من هو المطلوب أن يتصالح صاحب البناء أم شاغل الوحدة".

وعلق رئيس مجلس الوزراء على ارتفاع قيمة التصالح، قائلاً: "الأرقام المقررة للتصالح فى مخالفات البناء المخالف مدروسة ووضعها خبراء".

وأضاف: "فى ضوء المتابعة المستمرة لمجلس الوزراء تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعى للمتصالح.. فمن الوارد أن تكون بعض المناطق المخالفة شديدة التميز، ولكن قاطنيها لا يستطيعون الدفع".

وتابع: "اتخذ بعض المحافظين قرارات بخفض قيمة التصالح من 10 إلى 55% من المبالغ المقرر دفعها للتصالح".