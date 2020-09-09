عاجل .. مدبولى : خصصنا 160 ألف فدان للبناء القانونى .. و30% فقط التزموا

وعن سبب تفاقم أزمة البناء المخالف، قال مدبولى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، "فى منتصف التسعينات صدر توجيه بتجريم البناء المخالف، ولكنه لم يأت بنتيجة".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء قائلاً: "عملنا على تخطيط وتقنين الأوضاع.. ففى عام 2008 اتخذت الدولة قرارات بتوسيع الأحوزة الخاصة بالحيز العمرانى.. إذ استقطعت 160 ألف فدان من الرقعة الزراعية للبناء المخطط".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن تلك المساحة يمكن أن توفر بنايات تسع 24 مليون نسمة، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن فى الإرث الثقافى المتمثل فى عدم الالتزام بالحيز العمرانى.

وأمضى: "ما تم إشغاله فى نطاق الحيز العمرانى لا يزيد عن 30% من المساحة المخصصة، إذ يلجأ أغلب المواطنين إلى البناء على أراض غير مخصصة للبناء، ولا تدخل ضمن الحيز العمرانى".