عقار الكحول .. مدبولى : القانون سمح لشاغل الوحدة المخالفة بالتصالح

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن "الشخص المقرر أن يتقدم للتصالح أو دفع قيمة المخالفة، فى أغلب المناطق يكون المالك وهو غالبا شاغل الوحدة.. والأصل فى القانون هو مخاطبة صاحب الرخصة وليس الشاغل".
ولفت إلى أن هناك عقارات بنيت من "الكَحول"، مؤكدًا أن القانون سمح لشاغل الوحدة فى هذه الحالة أن يتقدم بطلب التصالح.
أما إذا رفض الشاغل فى هذه الحالة، قال رئيس مجلس الوزراء: "أنت ترفض فرصة ذهبية فى تقنين وضع الوحدة التى تسكنها، والتى من الممكن أن تزيد من قيمتها إذا تصالحت".
واختتم قائلاً: "الحكومة تضع منظومة للبناء.. وبانتهاء تلك المنظومة سيخرج لكل شقة شهادة رقم قومى، ولن نسمح لأى وحدة أن يتم تداولها فيما بعد سوى بهذه الشهادة".
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