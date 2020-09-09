صور .. هالة زايد : رسالة تضامن وأخوة وصداقة ومودة من الرئيس السيسى للسودان

جاء ذلك خلال زيارة هالة زايد للدولة الشقيقة على رأس فريق طبى برفقة شحنات من المساعدات، والتى تستغرق يومين، وبحضور الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، والقائم بالأعمال فى السودان السفير نادر زكى، ووكلاء وزارة الصحة فى دولة السودان.



ونقلت الدكتورة هالة زايد رسالة تضامن وأخوة وصداقة ومودة وإعزاز من الرئيس عبد الفتاح السيسى لشعب وحكومة السودان، ورسالة شكر واحترام ومحبة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدة استعداد مصر الكامل لدعم للأشقاء السودانيين لتلبية كل احتياجاتهم وتقديم أى مساعدات من خلال الجسر الجوى غير المنقطع بين البلدين، كما أكدت تلبية مصر لتوفير قائمة الاحتياجات العاجلة خصوصا أدوية الأطفال والسيدات الحوامل وكافة الأدوية الأساسية، مشيرة إلى استقدام المرضى السودانيين أصحاب الحالات الحرجة للعلاج بمصر.



كما أكدت الوزيرة استمرار دعم مصر لدولة السودان من خلال تفعيل العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعلاج مليون إفريقى من فيروس سى، كما أكدت توفير المنح الدراسية للفرق الطبية السودانية بالزمالة المصرية.



وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن مصر تعمل على مساعدة الحكومة السودانية فى إصلاح صحى كبير، بهدف نقل كل خبرات وزارة الصحة والسكان فى السنوات الأخيرة إلى دولة السودان الشقيقة، مشيرة إلى أنه سيتم البدء فى إقامة مركز فى الخرطوم، إذ تعمل به فرق الطب الوقائى لمتابعة العمل حسب احتياج الدولة السوانية فى الأماكن التى تنتشر فيها الأوبئة، إذ سيتم تدريب الكوادر البشرية السودانية على رش المبيدات وكيفية مكافحة الحشرات الضارة فى المناطق المتضررة من الفيضانات والتعامل الآمن مع المبيدات لمنع انتقال الأمراض نتيجة ركود المياه فى منطقة الفيضانات.



ومن جانبه، أثنى وزير الصحة السودانى على دعم مصر حكومة وشعبًا لدولة السودان خلال تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد كونها أول مسئول يزور السودان لتقديم الدعم والمساعدات جراء أزمة السيول والفيضانات، مؤكدًا أن ذلك ليس بجديد على مصر التى شهد لها العالم فى تقديم المساعدات ومساندة الشعوب والذى ظهر جليًا خلال زيارة وزيرة الصحة المصرية إلى الصين وإيطاليا خلال أزمة فيروس كورونا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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كما تقدم وزير الصحة السودانى بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على مجهوداته لمساندة شعب السودان من خلال الجسر الجوى الذى شمل مساعدات لمواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى المساعدات المصاحبة لزيارة رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الأسابيع الماضية، والمساعدات المستمرة لمواجهة آثار الفيضانات والسيول، مؤكدًا أن تلك المساعدات تعكس عمق وترابط العلاقات وأواصر الصلة بين شعب وادى النيل.

وعقب انتهاء جلسة المباحثات، اصطحب وزير الصحة السودانى، الدكتورة هالة زايد، فى جولة تفقدية لأقسام الصندوق القومى للإمدادات الطبية التابع لوزارة الصحة السودانية "مخازن التموين الطبى"، كما تفقدت شحنات المساعدات التى وصلت إلى دولة السودان على مدار اليومين الماضيين، والتى شملت مساعدات إغاثية ومستلزمات طبية، وأدوية والمستلزمات الجراحية.

كما استقبلت الدكتورة هالة زايد بمرافقة البعثة الطبية المصرية، طائرتى مساعدات طبية إضافية وصلت اليوم من خلال الجسر الجوى المصرى لتقديم المساعدات والإغاثة لمواجهة آثار الفيضان والسيول بدولة السودان الشقيقة، وذلك بمرافقة الدكتور أسامة عبد الرحيم وزير الصحة السودانى.



وأجرت الدكتورة هالة زايد زيارة ميدانية لمنطقة "بحرى" إحدى المناطق المتضررة من السيول فى العاصمة الخرطوم، بمرافقة الوفد الطبى المصرى والذى يضم 20 طبيبًا وممرضًا ومسعفًا وفرق من الطب الوقائي، وذلك للاطلاع على الأوضاع الصحية ومتابعة أعمال الفرق الطبية فى هذه المنطقة.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تقسيم الوفد الطبى إلى 4 فرق وتوزيعهم بـ 4 مناطق مختلفة الأكثر تضررًا فى محيط العاصمة السودانية الخرطوم، لتقديم الخدمات الطبية لمتضررى السيول، وسيستمر عملهم حتى انحسار السيول.جدير بالذكر أنه تم فتح جسر جوى بين البلدين خلال شهر أغسطس الماضي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة دعمًا للمنظومة الصحية، حيث تم إرسال 5 طائرات إلى دولة السودان محملة بـ 22 طنًا و325 كجم من الألبان والأدوية الأساسى للأطفال وأدوية الطواريء، بالإضافة إلى 25 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضررى السيول التى اجتاحت دولة السودان فى الآونة الأخيرة، وسيستمر إرسال المساعدات للدولة الشقيقة.