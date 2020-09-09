عاجل .. رئيس الوزراء : ننفق مئات المليارات لعمل أنفاق وشبكات طرق

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن الدولة تعمل على التوسع فى المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، مؤكدا تنفيذ إنجاز هائلة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة من أسوان وتوشكى حتى الإسكندرية ومطروح.





أضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء: "خلال الأربع سنوات الماضية نعمل على توفير بديل آخر لكل الأجيال القادمة بأن يجد مكانا مناسبا بلا تكدس على شريط نهر النيل، كحل جذرى وتطوير". وأشار إلى أن مئات المليارات تنفق لعمل أنفاق وشبكات طرق لحل مشكلات الطرق القائمة، لخدمة الكتلة القائمة، فيجب الوقوف لوضع حد فيما يخص المخالفات.

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