وزير القوي العاملة يوضح حقيقة صرف ألف جنيه لكل أسرة

نفت وزارة القوى العاملة ما تردد عبر الصفحات الوهمية والمزيفة التي تحمل اسم الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي، على خلاف الحقيقة عن فتح التقديم وتسجيل استمارة صرف مبلغ 1000 جنيه لكل أسرة. وتؤكد وزارة القوى العاملة أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة. وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه الصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة صفحتها الرسمية المشار إليها.

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