رئيس الحكومة: نحتاج 300 مليار جنيه لتوصيل الصرف الصحى لقرى مصر بالكامل

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه عندما وجه رئيس الجمهورية بتوصيل الصرف الصحى للقرى عام 2014 كان حجم التغطية لا يتجاوز الـ12%، موضحا أن حاليا وصل الصرف الصحى لـ40% من الريف المصرى.

وقال رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، إننا نحتاج لـ300 مليار جنيه لتغطية واستكمال مشروعات الصرف الصحى بالريف المصرى.

وأكد مدبولى، أن مصر تواجه ظاهرتين نفس النمط الذى يحدث فى الريف بدأ يحدث على أطراف المدن من بناء عشوائى.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.