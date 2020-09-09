رئيس الوزراء: البناء العشوائى تسبب فى نزيف موارد الدولة ويحتاج وقفة حاسمة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المناطق التى كان يطلق عليها مخططة من مدينة نصر والدقى والعجوزة ومصر الجديدة، كانت رخصة البناء 3 و4 أدوار أما الآن أصبح يبنى عليها 12طابقا فى رخصة لعقار 4 أدوار.
وأضاف مدبولى، أن مناطق مثل فيصل والهرم كانت تعانى من نقص المياه وتم عمل محطات مياه هائلة رغم أن مبانيهم كانت مبانى متجاوزة وغير مخططة، ولكن فى فترة لا تتجاوز الـ3 سنوات بدأت عودة ضعف المياه بسبب البناء العشوائى .
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن البناء العشوائى نزيف لموارد الدولة وهو ما تطلب وجود وقفة حاسمة لهذا الموضوع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.
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