رئيس الوزراء: رصدنا بعض الشكاوى من المواطنين فى التصالح بمخالفات البناء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه طبقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء فإن هناك 6 أشهر لإنهاء الجدل وغلق ملف مخالفات البناء.

وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفى، أن هناك بعض التحديات التى تم اكتشافها ووصلت للحكومة وبعض الشكاوى منها أن المستندات المطلوبة كثيرة للغاية وأيضا ارتفاع قيمة الرسوم فى بعض المناطق بعينها.

وأكد مدبولى، أنه وجه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعى ومراجعة التقديرات الأولية باللجان، ومن الوارد أن يكون هناك مناطق شديدة التميزمن الموقع الجغرافى ولكن المواطنين بها لا يقدرون على دفع المبالغ وهو ما استدعى لتخفيض قيمة التصالح فى المحافظات من 10% إلى 55%.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.