رئيس الوزراء: أغلب ملاك الوحدات بالريف والمدن الجديدة هم شاغلو العقار ذاته

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أغلب الأهالى فى الريف هم الملاك والسكان وفى المدن الجديدة أغلب الملاك هم الشاغلين للوحدات السكنية، فالأصل فى القانون هو مخاطبة صاحب الأرض أو صاحب الرخصة المخالفة.

وقال رئيس الوزراء، إن هناك عقارات فى المدن الكبرى تحت مسمى "الكحول" ولم يعد المالك معروف فى هذه المدن، فالقانون سمح فى هذا الأمر أن يتقدم المالك منفردا فى تقديم التصالح فى مخالفات البناء.

Advertisements

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.